شؤون الأسرى: تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان في عملية تبادل جديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، عن تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل جديدة مع قوى الغزو والمرتزقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الساحل الغربي.
وكانت لجنة شؤون الأسرى أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن تحرير عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة الجوف بوساطة محلية.
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