اليمن : مصادر مطلعة تكشف عن أسماء الوزراء في التشكيلة الجديدة وإسم رئيس الحكومة الجديدة (أسماء وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف عن أسماء الوزراء في التشكيلة الجديدة وإسم رئيس الحكومة الجديدة (أسماء وتفاصيل)

انحصرت التسريبات الحكومية لشغل منصب محافط عدن على الاسماء التالية في محافظ عـدن د يحي الشعيبي. ، د . واعد باذيب ، المهندس محمد الخضرعشال والوكيل محمد سعيد سالم كما طرحت بعض المصادر اسم الوزيرة السابقة حوريه مشهور.

واستبعدت مصادرنا أن يتم شعل منصب محافظ عدن من قبل أمرأة لدواعي طبيعة المهام الموكلة والتحديات التي تفرضها المرحلة القادمة في هذا المنصب الذي من المفترض أن يتم اصدار القرار به وبمنصب مدير الأمن لمحافظة عدن مدة أقصاها تاريخ 20 نوفمبر الحالي حسب التزمين في اتفاق الرياض.

كما أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة مناصفة شمال جنوب من الكفاءات السياسية خلال فترة أقصاها 5 ديسمبر القادم فما استطعنا رصده من الأسماء المسربة والمطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء هي ( معين عبدالملك سعيد، حافظ معياد ، د.رشاد العليمي، أحمد بن أحمد غالب، علي عشال، أميرسالم العيدروس، د.علي ناصر الخبجي، د. يحي الشعيبي، علي محمد اليزيدي، نصر طه مصطفى)..

وعن تشكيلة الحكومة والأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية فإن أبرز الأسماء التي تكررت حتى الآن في التسريبات المتداولة والتي حصلنا عليها من مصادر في المجلس الإنتقالي والحكومة اليمنية كالتالي/

1- وزارة الخارجية أمير سالـم العيدروس، جميله على رجاء.

2- وزارة النقل والنفط والثروات المعدنية سالم بن بريك ،أحمد بن أحمد غالب، حافظ معياد – أوس العود.

3- وزارة الدفاع صغير حمود عزيز، هيثم قاسم طاهر، عبدالله النخعي.

4- وزير الداخلية مطهر الشعيبي،عبدالملك المداني،أحمد علي مسعود، عبده حسن الترب.

5- وزارة المالية سالم بن بريك وأحمد بن أحمد غالب، د.سيف العسلي.

6- الاعلام والثقافة معمر الارياني ، لطفي شطاره، نصر طه مصطفى، سمير رشاد اليوسفي، مختار الرحبي ، سام الغباري.

7- وزارة التخطيط د. جلال إبراهيم فقيرة، أمة العليم السوسـوة.

8- الكهرباء محمد الخضر عشـال، فضل الجعدبي.

9- التجارة والصناعة سالم سلمان الوالي، عبدالمجيد السعدي.

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10- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معمر الارياني، نجيب العوج، ،لطفى باشريف، محمد سعيد سالم.

11- الثروة السمكية أحمد العطاس ، علي الحبشي ، حمدي الحريبي.

12- الخدمة المدنية والعمل نبيل شمسان ، اللواء عبد الحذيفي.

13- وزير الأوقاف والارشاد سعيد علي عبيد ، أحمد عطيه.

14- وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي ، عبدالرقيب فتح الأسودي.

15- وزير الشباب والرياضة عدنان القلعة ، أحمد بن فريد ، حلمي محفوظ، محمد سعيد سالم.

16- وزير الصحة د.نجيب أبو أصبع، د.ياسين اليافعي.

17- التربية والتعليم د.عـدنان عبده ناشر، د. منى باشراحيل.

18- وزير التعليم العالي د. مـازن الجفري د. خالد الوصابي و فضل الجعدبي.

19- التدريب المهني والتعليم الفني د أحمد محمد العوامي.عبدالرزاق الأشول.

20- وزير الشؤون القانونية المحامي جمال الدين الأديمي.

21- وزير حقوق الانسان سحر غانم ، أمة العليم السوسوة ، منى لقمان.

22-الفريق محمد علي المقدشي نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن.

واشارت المصادر الى خطوات تجري لدمج وزارتين واكثر في وزارة واحدة واهما دمج وزارتي الثقافة والإعلام، والمغتربين والخارجية ، ووزارتي النقل والنفط، والكهرباء والمياه، ودمج جهازي الأمن السياسي والقومي، وانشاء هيئة خاصة بالسياحة مع إلغاء وزارة السياحة.