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عاجل : القوات الإمارات تعود الى عدن مجدداً

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عدن

عدن - ياسمين التهامي - عدن

وصلت إلى ميناء عدن مساء الثلاثاء سفينة إماراتية على متنها معدات وآليات عسكرية.

وقالت مصدر خاص من عدن أن السفينة الإماراتية وصلت الى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن في وقت سابق من مساء يوم أمس الثلاثاء.

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وأكد المصدر الذي فضل عدم الاشارة إليه أن السفينة الاماراتية تحمل على متنها عربات ومدرعات واقطم عسكرية بالإضافة إلى جنود من القوات الإماراتية.

ولم يذكر المصدر طبيعة ومهمة هذه القوات.

وكانت مصادر خاصة قد أفادت بوصول ما يقرب من 30 حاوية فجر اليوم الاربعاء الماضي إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن قادمة من الإمارات.

وقالت المصادر ” ان الحاويات التي وصلت الى ميناء الزيت كانت تحملها “سفينة عسكرية” تابعة للقوات الاماراتية، مشيرة إلى أنه تم تفريغ محتوى الحاويات “ليلاً” وسط حراسة مشددة دون توفر أي معلومات عن محتوى هذه الحاويات إلا أن المصدر رجح “انها اسلحة وذخائر”.

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