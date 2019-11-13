شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة افتتاح قلعة صيرة بعد إغلاقها منذ الحرب على عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 قام مدير مكتب الثقافة بعدن أحمد حسين، ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، اليوم، بإعادة افتتاح قلعة صيرة التاريخية والسماح للمواطنين بزيارتها بعد إغلاقها منذ فترة الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على عدن.

Advertisements وأكد حسين وسيدو، أهمية إعادة افتتاح قلعة صيرة كونها من أهم المعالم الأثرية بعدن .. موضحين بأن افتتاح القلعة سيساهم بشكل كبير بإعادة تنشيط السياحة بعدن. حضر الافتتاح قائد قوات الطوارئ بالحزام الامني بمديرية صيرة عواد النوبي، وممثلي المجلس الانتقالي بالمديرية محمود الجرادي وواثق البرو.

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