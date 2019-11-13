الميليشيات تدفع بتعزيزات إلى محيط مركز التحتيا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365



دفعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتعزيزات عسكرية نحو مناطق المغرس والسويق وقرية الفلاح التابعة لمديرية التحيتا لتنفيذ هجمات وتسللات باتجاه مركز المديرية الساحلية، بحسب مصادر محلية وراصدة .



وجاء الدفع بالتعزيزات عقب إحباط القوات المشتركة، مساء الثلاثاء، محاولة تسلل نفذتها الملشيات تحت غطاء ناري كثيف وقصف بالقذائف المدفعية الثقيلة على المدينة من الجهة الجنوبية.

ونقل موقع نيوز يمن عن مصادر عسكرية بالقوات المشتركة إحباط آخر محاولة هجوم وتسلل صوب مدينة التحيتا بمشاركة عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، تحت جنح الظلام.

من جانبها مصادر ميدانية بينت أن عناصر مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم نحو الطريق الترابية جنوب التحيتا لزرع العبوات الناسفة.

Advertisements

وأضافت "إن القوات المشتركة قامت بعملية رصد ومتابعة لتلك العناصر وتم التعامل معها فوراً بكل قوة وحزم وافشلت محاولة التسلل".

وفي السياق أكدت المصادر "قيام المليشيات بحشد مجاميع مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة وتمركزت في مناطق متفرقة من التحيتا".

ومساء الثلاثاء عاودت المليشيات القصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة التحيتا. وقال مراسل نيوزيمن في المدينة إن القذائف تساقطت مجددا في الأحياء السكنية وقرب المستشفى الريفي الرئيس لليوم الثاني مخلفة حالة من الذعر في أوساط الساكنين.

القصف والاستهداف المتصاعد تواصل يوم الثلاثاء على مديريات التحيتا وحيس والدريهمي في جنوبي محافظة الحديدة على وتيرة واحدة من التصعيد اليومي.