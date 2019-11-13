ضبط أكثر من 7 دراجات نارية مسروقة في لحج خلال فترة زمنية وجيزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مدير البحث الجنائي بشرطة الحوطة في لحج، الملازم علي الوكالة، أن رجال المباحث نجحوا في القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بجريمة سرقة من العاصمة عدن.



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ونقل موقع عدن تايم، عن الوكالة، "أن مباحث الحوطة تلقى إخطار مفاده أن ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة دراجة نارية ويعتزمون بيعها في الحوطة وتمكنت تحريات الحوطة من إلقاء القبض عليهم" .

وقال الملازم علي الوكالة إن المتهمين ( ع .م.ص.) من مديرية المعلا (ا. ع. ح) من مديرية كريتر (ن. م. س) من محافظة ابين، تم القبض عليهم محاولين بيع دراجة نارية في سوق الحوطة وتم سرقتها من عدن.

ونوه إلى تمكن أمن الحوطة وخلال فترة وجيزة من ضبط سبع دراجات نارية مسروقة من مناطق مختلفة من العاصمة عدن حاول المتهمين بيعها جميعا في سوق المدينة.