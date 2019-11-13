شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توضيح من جوازات مأرب لحل مشكلة الحصول على جواز سفر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشف مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة مأرب، العقيد عبدالسلام البشير، عن “نظام الكتروني” لحل مشكلة طوابير المواطنين للحصول على الجوازات.



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وقال العقيد عبدالسلام البشير في حوار صحفي نشر اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 13، 2019: نحن الآن بصدد تجهيز موقع إلكتروني وقاعدة البيانات، وتطبيقات للهواتف.

وأكد البشير أنه وبعد هذا الإجراء يستطيع المواطن أن يحجز من بيته ويختار اليوم الذي يناسب ظروف ومصاعب تنقله وسفره حتى وصوله إلى مأرب في الوقت المحدد.