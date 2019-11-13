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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحويت.. حوثي يقتل زوجته وشقيقها بعد حكم بالخلع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية إن أحد المواطنين قتل زوجته وشقيقها وأصاب آخر بإطلاقه النار عليهم مباشرة في مديرية جبل المحويت منطقة القمراء بسارع.
وذكرت المصادر أن الزوجة رفعت قضية خلع على زوجها بعد هجر دام ١٣ عاماً فحكم القاضي بخلعه، وأثناء عودتهما من المحكمة تقطع المخلوع للمطلقة واخوانها وهم عزّل لا يحملون سلاح وقام بإطلاق النار عليهم مما ادى إلى مقتل المرأة وأخيها واصابة الاخر اصابه خطيرة.
وبينت المصادر أن الزوج أحد عناصر المليشيا الحوثية التي تجرد من كل القيم الإنسانية، وقام بارتكاب جريمة شنعاء أرعبت سكان المنطقة بالكامل، وهو حاول الفرار والاستنجاد بالمليشيا ليهرب من الملاحقات والمحاكمات جراء جريمته.
وتزايدت مؤخراً حالات الجرائم الجنائية التي الي يرتكبها مقاتلو الحوثي وذلك تزامناً مع تدريبهم على العنف والكراهية وتعبيتهم على ثقافة القتل ضد كل من يخالفهم.
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