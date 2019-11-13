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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تنفذ عملية نوعية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفذت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات تحالف دعم الشرعية، اليوم الاربعاء، عملية نوعية خاطفة على تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة باقم بمحافظة صعدة.
وأكد ركن عمليات محور أزال العميد كنعان الأحصب، أنقوات الجيش الوطني شنت عملية نوعية وخاطفة على تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية خلف جبل "شيحاط" شرق باقم، أدت الى مقتل ١٥ فرد من عناصر المليشيا وجرح الكثير وكبدتهم الكثير من الخسائر في العتاد".
وتابع "أن نخبة من قوات الجيش الوطني بمحور أزال، أستطاعت تنفيذ مهمة نوعية تمكنت من أستدراج عناصر المليشيا الى الكمائن الذي نصبوها لهم في قرية ال مزهر شرق مديرية باقم.
ويواصل الجيش الوطني تقدمه الميداني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة صعدة وتضييق الخناق على مليشيا الحوثي الانقلابية.
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