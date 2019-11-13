التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزب بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 13، 2019، غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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