شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف رئيس دائرة التوجيه المعنوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الخليج 365 اعتقلت ميليشيا الحوثي قبل أيام 26 ضابطاً من منتسبي جهاز الأمن السياسي "جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني" بالعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن من بين المعتقلين رئيس دائرة التوجيه العميد علي الشاحذي، وأودعتهم جميعا في سجون "جهاز الأمن السياسي". Advertisements وتابعت المصادر أن قيادة الميليشيا لفقت تهماً كيدية للضباط المعتقلين لرفضهم الانصياع لسياستها القمعية. وبحسب المصادر فإن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة وشتى أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية في سجون الميليشيا المعروفة بـ "جهاز الأمن السياسي". وكانت ميليشيا الحوثي قامت خلال الأشهر الماضية بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، وإحلال عناصر من "الأمن الوقائي" التابع لها عوضاً عنهم، ما يضمن للميليشيات ولاء الجهاز الكامل.

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