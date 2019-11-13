مقتل شخص وإصابة آخر في مواجهات شرق أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر محلية، بمقتل شخص، وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، في مديرية مودية شرق محافظة أبين .



وقالت المصادر، أن مجهولين نصبوا حاجز تفتيش مساء الثلاثاء شرق المديرية واغتالوا شخص وأصابوا آخر ونهبوا سيارة الضحايا .

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واوضحت المصادر أن القتيل يدعى "حسين محمد حسين اللباسي" من محافظة البيضاء ، وتم اسعافهم إلى مستشفى مودية لكنه كان قد فارق الحياه متأثرا بجراحه ، فيما وصفت إصابة الجريح بالخفيفة .

وشهدت المنطقة مؤخرا عدة عمليات اغتيال سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى وجميعها قيدت ضد مجهولين .