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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق عدد من محطات تحلية المياه بمأرب لمخالفتها المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب أمس الثلاثاء، أكثر من خمس محطات لتحلية المياه، لمخالفتها المواصفات والمعايير المطلوبة.
وذكر مدير إدارة ضبط الجودة بمكتب الصناعة والتجارة سليم العضيلي أن إغلاق هذه المحطات جاء بعد أن أخذت عينات من جميع المحطات، وتم مطابقتها غير أن تلك المحطات لم تكن مطابقة للمواصفات والمقايس وعدم التزامها بالمعايير المطلوبة.
وأوضح أن المكتب قام بحملة واسعة شملت كافة محطات تحلية المياه وموزعيها وتم مصادرة كميات كبيرة من المياه المعبأة محليا مجهولة المصدر منوها إلى أن المكتب لن يستاهل مع أي مالك محطة لا يلتزم بالمعايير المطلوبة.
بدوره أكد رئيس قسم المواصفات والمعايير بإدارة ضبط الجودة والمقاييس م. عبدالرؤوف الاهدل انه تم إغلاق 6محطات مخالفة لعدم اكتمال التحاليل اللازمة مضيفا عندما تستكمل تلك المحطات إجراءاتها القانونية اللازمة للتشغيل وتكون تحت رقابة القسم باستمرار وعمل تحاليل دورية يسمح لها بممارسة أنشطتها حسب النظام والقانون.
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