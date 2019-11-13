مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بذمار وتعتدي على النساء وتنهب سيارة خاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اعتدوا على مجموعة من النساء ونهبوا سيارة أثناء اقتحامهم منزل مواطن في إحدى حارات مدينة ذمار.

وذكرت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي كسروا بوابة منزل المواطن سعد عباد الطهري، الواقع في حارة قهار بمدينة ذمار، واعتدوا على النساء بداخله.

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وتابعت المصادر، أن المليشيا أقدمت على نهب سيارة تابعة لمالك المنزل وأثاروا حالة من الرعب بين النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقيم والأعراف والقانون.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا استغلت عدم تواجد أي رجل بالمنزل وغياب مالكه، حيث وهو مسافر في المملكة العربية السعودية.