- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بذمار وتعتدي على النساء وتنهب سيارة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اعتدوا على مجموعة من النساء ونهبوا سيارة أثناء اقتحامهم منزل مواطن في إحدى حارات مدينة ذمار.
وذكرت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي كسروا بوابة منزل المواطن سعد عباد الطهري، الواقع في حارة قهار بمدينة ذمار، واعتدوا على النساء بداخله.
وتابعت المصادر، أن المليشيا أقدمت على نهب سيارة تابعة لمالك المنزل وأثاروا حالة من الرعب بين النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقيم والأعراف والقانون.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا استغلت عدم تواجد أي رجل بالمنزل وغياب مالكه، حيث وهو مسافر في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بذمار وتعتدي على النساء وتنهب سيارة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.