شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، الثلاثاء، حالة الطوارئ الداخلية لمكافحة حمى الضنك والملاريا على خلفية تفشيهما بمحافظة الحديدة؛ وفقا لـ"سبأ" بنسختها الحوثية.

وكشف وزير الصحة المعين من المليشيا، طه المتوكل، تسجيل 116552 حالة إصابة مؤكدة بالملاريا" والاشتباه بإصابة نحو 500 ألف حالة جراء هذا المرض، فضلا عن تسجيل "نحو 23 ألف حالة إصابة بحمى الضنك".

وأفاد المتوكل بأن الوفيات المؤكدة بسبب حمى الضنك بلغت 11 حالة، وهناك 51 حالة بلاغ عن وفاة نتيجة الحمى نفسها.

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وأشار المتوكل إلى أن وزارة الصحة كانت قد "دقت ناقوس الخطر بشأن انتشار الأمراض والأوبئة في محافظة الحديدة مع موسم الأمطار وتدهور البنية التحتية نتيجة العدوان".

وكانت طفلة يمنية بعمر الزهور توفيت أمس الاثنين، بعد أن تقيأت دما في أحد مديريات محافظة الحديدة، التي يجتاحها مرض خطير، في حالة واحدة من بين أكثر من خمسين شخص توفوا خلال أكثر من اسبوع بسبب حمى الضنك الذي يفتك بالسهل التهامي، وعلى وجه الخصوص مديرية الجراحي، ومدينة زبيد.

وأطلق نشطاء يمنيون حملة تضامنية على منصات التواصل الاجتماعي بهشتاق #انقذوا_تهامة.