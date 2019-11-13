شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع في طريق العبر يودي بحياة 3 اشخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حادث مروري مروع بمديرية العبر بحضرموت.

وأضافت المصادر، أن سيارة من نوع هايلوكس، كان على متنها عدد من المواطنين من محافظات مختلفة تعرضت لحادث مروري مؤلم راح ضحيته ثلاثة وإصابة آخرين حالة أغلبهم خطرة.

وأشارت المصادر، إلى أن السيارة كانت قادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي،

ولفتت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي بالمديرية حيث تم إسعاف كافة المصابين وإجراء كافة الإسعافات الضرورية اللازمة.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل المتوفين من المركز الصحي بالعبر إلى ثلاجة الموتي بالمستشفى العام بمحافظة مأرب كما تم نقل الحالات الخطرة إلى هيئة مستشفى سيئون بسيارة إسعاف المركز وسيارات خاصة على نفقة السلطة المحلية بمديرية العبر وإدارة المركز الصحي.

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