اخبار الخليج / اخبار اليمن

جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، في الـ 22 من نوفمبر الجاري، جلسة مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات وخصوصاً السياسية والإنسانية.

و سيقف مجلس الأمن خلال جلسته-وفقا لوسائل اعلام يمنية- أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات المتوقفة منذ منتصف ديسمبر 2018.

و سيقدم غريفيث إحاطة لأعضاء مجلس الأمن تعرض نتائج زياراته ولقاءاته في كل من الرياض وصنعاء ومسقط وما تمخض عن لقاءاته مع مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي والمسؤولين السعوديين في سبيل تعزيز التهدئة العسكرية وتطبيق اتفاق ستوكهولم والمساعي المبذولة لاستئناف المشاورات السياسية.

Advertisements

واشارت إلى أن الإحاطة ستقدم تقييماً لمستوى الإنجاز في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم في الحديدة وعلى صعيد تبادل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح ممرات إنسانية بتعز، و اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا برعاية سعودية لإنهاء التوتر في المحافظات الجنوبية وانعكاساته الإيجابية في التمهيد لتسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وذكرت المصادر ان المجلس سيستمع إلى تقرير تقييمي للحالة الإنسانية في اليمن يقدمه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية -منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وسيعقب أعضاء مجلس الأمن على ما جاء في الإحاطة والتقرير الإنساني، بكلمات تبرز مواقف بلدانهم تجاه التطورات في اليمن سيما مساندتها للجهود الأممية الرامية استئناف العملية السياسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام الشامل والمستدام في اليمن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا