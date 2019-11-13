شكرا لبحثكم عن خبر طقم حوثي ينهب كومة ”أحذية” من إحدى المحال التجارية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، الثلاثاء، أن طاقم تابع لمليشيا الحوثي، أقدم على نهب كومة "أحذية" من إحدى المحال التجارية.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن أحد الاطقم التي يقودها مجموعة من مسلحي المليشيا، قاموا بنهب كمية كبيرة من الاحذية حوالي "خمسين زوج" ، من إحدى المحال التجارية الواقعة في منطقة التحرير، بجوار مدرسة جمال عبدالناصر، وغادروا المكان فورا.

واشارت المصادر الى أن عملية النهب جاءت بمبرر عدم قيام مالك المحل بتعليق زينة(قطع قماشية بيضاء وخضراء) المولد النبوي الشريف.

ومارست المليشيا عمليات نهب وابتزاز واسعة، جنوا من خلالها مليارات الريالات، باسم الاحتفال بالمولد النبوي.