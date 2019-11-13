شكرا لبحثكم عن خبر الحاكم العسكري للحوثي في سنحان يقوم بتسريح المتحوثين من حصن عفاش بعد اتهامهم بالسرقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام الحاكم العسكري للحوثيين بتسريح متحوثي سنحان من حصن عفاش التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح والواقع في قرية بيت الأحمر جنوب العاصمة صنعاء بعد اتهامهم بالسرقة .

وقال مصدر محلي لموقع " المشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحاكم العسكري للحوثي بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء قام بتسريح عدد من العناصر الحوثية من أبناء المنطقة بعد اتهامهم بالسرقة .

وأضاف المصدر أن الحاكم العسكري والمكنى أبو جهاد والذي ينتمي إلى منطقة سفيان التابعة لمحافظة عمران قام بطرد هذه العناصر من الحصن بعد سرقتهم الأثاث وأدوات الطباخة وهي ما تبقى من الحصن بعد أن أفرغ الحوثيين الحصن من محتوياته .

وأكد المصدر أن أبو جهاد والذي يتمتع بشخصية قوية ومتنفذه قام بطرد هؤلاء المتحوثين وقام باخراجهم حتى من القرية بالكامل ورفع النقاط العسكرية التي كانت مستحدثة .

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ووضح المصدر أن وساطة حاولت إرجاع هذه العناصر إلى أعمالهم لكن أبو جهاد رفض ذلك قائلا " كيف أثق بأشخاص من هذا النوع والذين قاموا بسرق أدوات وأثاث رخيصة .

هذا وتلقى أبو جهاد تقرير كاملا عن المتورطين بالسرق وأسم صاحب سيارة النقل الذي قام بنقل هذه المسروقات .

الجدير ذكره أن أبو جهاد صارح أهالي المنطقة أن عملية اقتحام بيوتهم تمت بسبب تقارير كاذبة التي رفعها هؤلاء المتحدثين مطمئنا الأهالي بمحاسبتهم لكن المليشيا الحوثية لم تفي بأي وعد قدمته في إطار عصابات لا يحكمها نظام ولا قانون .