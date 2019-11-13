مؤسسة إماراتية تحقق أمنيات 506 أطفال في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365



قالت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية أنها نجحت في تحقيق أمنيات 506 من الأطفال المُصابين بأمراض مستعصية في اليمن منذ عام 2016.



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وتفصيلاً قال، الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني الزبيدي: «نفتخر بارتفاع نسبة تحقيق الأمنيات إلى 99.5% منذ عام 2016 والذي قمنا خلاله بتحقيق 6 أمنيات فقط للأطفال المُصابين بمرض السرطان مُقارنة بتحقيقنا 165 أمنية خلال عام 2019».

مضيفاً: ووصل عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها في عام 2017 إلى 186 أمنية، في حين شهد عام 2018 تحقيق 149 أمنية، ليكون مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها في اليمن 506 أمنيات منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأوضح الزبيدي: تنوّعت أمنيات الأطفال ما بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، الهواتف الذكية، الألعاب المنزلية والشخصية، السيارات الكهربائية إضافة إلى تركيب جهاز الطاقة الشمسية في بيت إحدى المرضى المُصابة بالسرطان والتي كانت تُعاني من أعراض علاج المرض الصعبة جنباً إلى جنب مع الظروف الحياتية القاسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائم.