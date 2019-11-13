قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان تحبط عملية تهريب لذخائر بحوزة بائعي أسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن مديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن من إحباط عملية تهريب لذخائر متنوعة كانت بحوزة شخصين على متن سيارة.

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ووفقا لــ التوجيه المعنوي للحزام الأمني-عدن، بعد إيقاف سيارة نوع (كيا) بنقطة تفتيش أمنية في جولة عبدالقوي تابعة للحزام الأمني بالمديرية و تفتيشها من قبل الجنود تبين أنها تحمل عدة ذخائر لنوع كلاشنيكوف ودوشكا بحوزة أثنين من بائعي السلاح الذي تم إيقافهم على الفور وهم شخص يدعى(م.ص.ع)و(ع.ي)

وقد جرى في حينها نقلهم لمقر القطاع الثامن في الشيخ عثمان للتحقيق معهم ومن ثم تبليغ عمليات قيادة الحزام الأمني بمعسكر الشعب في العاصمة عدن بذلك.