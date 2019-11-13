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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الحزام الأمني تعثر على جثة مواطن بمديرية الشيخ عثمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الخليج 365
عثرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ,قبل قليل, على جثة مواطن بجانب مسجد محطة الحرمين.
وفور تلقي عمليات القطاع الثامن بلاغ أمني يفيد بوجود جثة لمواطن يبلغ تقريبا 50 عاما توفي بنوبة قلبية أثناء أداء صلاة المغرب, تم النزول إلى الموقع من قبل الأخ تميم السلامي رئيس عمليات الحزام الأمني بالشيخ عثمان ويرافقه الأخ بسام البان نائب قائد الطوارئ مندوب التوجيه المعنوي , حيث تم معاينة الجثة وأخذ أقوال شهود العيان.
ووفقا التوجيه المعنوي القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن، أفاد رئيس العمليات انه وفور النزول إلى موقع تواجد الجثة تم التعرف عليها من قبل أحد الأفراد وهي لشخص يدعى (عبدالحليم ناصر علي بادي) من أبناء شارع ظفار بمنطقة الهاشمي , وتم إبلاغ أهله كما حضر مدير شرطة الدرين ومعه رئيس البحث الجنائى بالشرطة واستلموا الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية.
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