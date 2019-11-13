عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العليمي يهاجم الميسري والجبواني وبن عديو ويتوعدهم بعقوبات أممية حال أقدموا على هذا الأمر

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365

شن مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي هجوما عنيفا على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ومحافظ محافظة شبوة محمد بن عديو وثلاثتهم جنوبيون معارضون لاتفاق الرياض الموقع الثلاثاء الماضي بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي ..



واعتبر المستشار العليمي تغيب الثلاثي عن تلبية دعوة الرياض لحضور مراسيم التوقيع ومواصلتهم الادلاء بتصريحات اعلامية تعبر عن رفضهم للاتفاق بل ومهاجمتهم للقيادة السعودية _ اعتبر ذلك تمردا على الرئيس والحكومة الشرعية وخيانة للتحالف العربي ..

ووصم المستشار العليمي الوزير الميسري بالأحمق والمراهق السياسي الذي أساء للرئيس هادي وان ابتزازه للرئيس ب( أبينيته) وحيثيته القبلية قدتجاوزت الحدود وبات عبئاعلى كاهل الرئيس والحكومة ..

وهاجم مستشار الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي الوزير الجبواني ووصفه برجل الحوثي وجاسوس ايران الذي اخترق الشرعية _ معتبرا ان مهاجمة الجبواني المستمرة للسعودية تندرج ضمن مهمته وانه بات مكشوفا للجميع وتاريخه في ضاحية بيروت الجنوبية وتحالفه مع الحوثي لسنوات هو المحرك لاحقاده على السعودية وقياداتها الكريمة _ حد وصفه..

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وشمل مستشار الرئيس بهجومه محافظ شبوة محمد بن عديو الذي وجه له العليمي توبيخا بقوله ان الطبع غلب التطبع وان بن عديو لم يرتقي الى مستوى رجل الدولة لانه مايزال يرى الوطن والدوله في جماعته وحزبه وانه متطرف واسير لاسياده في الدوحة واسطنبول ..

وجه العليمي نصيحة بمثابة التحدي لثلاثي الوزيرين والمحافظ وقال : اتمنى عليهم تنفيذ توجيهات الرئيس هادي والعودة الى عدن _ لكنه تدارك قائلا لن يعودوا وهم مستمرون في تنفيذ اجندتهم ومهامهم التأمرية المعروفة ..

ولفت العليمي محذرا الوزيرين والمحافظ ومن يلف لفهما من عقوبات أممية قاسية حال عرقلوا تنفيذ اتفاق الرياض معتبرا تمترسهم في المهرة وشبوة لتفجير اي تمرد اومواجهة مسلحة _ جنون بل ومنتهى الجنون الذي سيواجهه التحالف العربي بكل حزم ..

واضاف المستشار العليمي ان السعودية أكبر من ان ينالها مراهق اوحاقد اومتطرف وانه يعتذر شخصيا باسمه ونيابة عن الرئيس هادي للقيادة السعودية ملكا وولي عهد عن الاساءات التي يوجهها هؤلاء وامثالهم ..

وبحسب مصادر دبلوماسية واعلامية سعودية نقلت حديث المستشار العليمي فإن الاخير قد اطلق تحذيرات شديدة ابلغ بها الجانب السعودي بخصوص وجود مخطط لتفجير الاوضاع في المحافظات اليمنية الشرقية لافشال اتفاق الرياض وان اكثر من دولة اقليمة ترعى ماليا ولوجستيا ذلك ..