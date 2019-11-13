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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة توطيد العلاقة بين هيئة أبحاث علوم البحار ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بحضرموت الأربعاء 13 نوفمبر 2019 المكلا/خاص قام مدير عام هيئة أبحاث علوم البحار والاحياء المائية فرع حضرموت المهندس صبري محمد لجرب بزيارة الى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت والتقى خلالها بمدير المكتب المهندس عمر الاشولي.

Advertisements وخلال اللقاء استعرض المهندس لجرب دور الهيئة في القطاع السمكي وماتقدمه من نشاط في مجال الدراسات والارشاد والبحوث السمكية لتصحيح المسار لعملية الاصطياد والاستغلال الأمثل للموارد السمكية بالمحافظة. كما ناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالهيئة والمكتب، وتوطيد العلاقة بين مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تقديم المساعدات للهيئة في مايخص ربط الهيئة بالمنظمات الدولية المتخصصة في مجال الأبحاث السمكية ومايحويه هذا المجال من أهمية كبيرة لحضرموت خاصة واليمن عامة، وما سوف تقدمة الهيئة لانتشال القطاع السمكي من التدهور الذي وصل إليه في وقتنا الحالي. من جانبه ابدى المهندس عمر الاشولي استعداده بضرورة تقديم المساعدة وربط الهيئة بالمنظمات الدولية المهتمه بالمجال السمكي. حضر اللقاء مسؤول الدراسات والبحوث بالهيئة المهندس طارق عمر السييلي.

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