شكرا لبحثكم عن خبر “بشكل استثنائي” السماح لليمنيين بالمملكة بتمديد الزيارة العائلية لأكثر من 180 يوما! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع تويتر ، اليوم الثلاثاء أن التعليمات تلزم بألا يتجاوز مجموع تمديد الزيارة العائلية عن 180 يومًا، ما عدا اليمنيين والسوريين يمكنهم التمديد لأكثر من ذلك بشكل استثنائي.

وجاءت إفادة الجوازات ردا على استفسار طرحته سيدة قالت فيه ” استفسار عن مدة تمديد الزياره العائليه المفرده والحد الاقصي لتمديد داخل المملكه في ظل التغيرات او القرارات الحاليه ٢٠١٩ مع العلم ان مده الصلاحيه بالايام 90يوم ومده الاقامة بالايام 30 يوم هل اجدد كل شهر حتي 180يوم عادي التجديد ارجو الافاده

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وردت الجوازات: أهلاً بك، التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوم ويمكن التمديد بشكل إستثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك.

فيما رد الحساب الرسمي لـ ” أبشر ” على استفسار السيدة قائلا: يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حسابك بمنصة أبشر ،وإختيار خدمات أفراد الأسرة – تمديد تأشيرة الزيارة