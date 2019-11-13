بنك يمني يحتجز مرتبات موظفين متقاعدين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم بنك يمني بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، على احتجاز مرتبات موظفين متقاعدين، في ظل استنكار وإدانة حقوقية واسعة.

ناشطون وحقوقيون يمنيون، أدانوا في بيان اطلع عليه "المشهد اليمني"، احتجاز مرتبات الموظفين المتقاعدين الذين يستلمون مرتباتهم عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي، في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

و استنكر البيان، قيام إدارة تنظيم السيولة لدى البنك بحجز مرتبات المتقاعدين، معتبراً أن إن مثل ذلك الإجراء يشكل إعتداء صارخا على حقوق الموظفين المتقاعدين الذين قدموا خلاصة أعمارهم في خدمة الوطن.

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و دعا البيان، إدارة البنك في مناطق الحوثيين، إلى وقف هذا “العدوان” الصارخ على مرتبات الموظفين المتقاعدين، والمبادرة العاجلة برفع الحجز على مرتباتهم.

جدير بالذكر أن المليشيا تصرف نصف مرتب للموظفين المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) كل أربعة الى خمسة أشهر.