شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مواطن يسقط طائرة تجسس حوثية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية الثلاثاء، أن أحد المواطنين بمحافظة مأرب تمكن من اسقاط طائرة تجسس تابعة لمليشيا الحوثي. وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المواطن عبدالله عبدربه ابوعشة المرادي تمكن من إسقاط الطائرة التجسسية التابعة للمليشيا. واشارت المصادر ان المواطنين قاموا بتجميع حطام الطائرة تمهيدا لتسليمها الى السلطات المعنية في المحافظة. Advertisements ويأتي اسقاط الطائرة بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة (بدون طيار) فوق إحدى الاحتفالات بمحافظة المهرة ، التي يتواجد فيها نائب رئيس الوزراء المهندس احمد احمد الميسري؛ وفقا لمصادر "المشهد اليمني"، اليوم الثلاثاء. وكثفت المليشيا في الآونة الاخيرة من إطلاق طائراتها التجسسية المستوردة من ايران.

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