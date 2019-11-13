شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن استعدادها لأي اتفاق يضمن صرف مرتبات الموظفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية عن موافقتها لأي اتفاق لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وطالبت جماعة الحوثي الأمم المتحدة بسرعة القيام بواجباتها في إلزام الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق إحدى بنود اتفاق السويد المتعلق بتوريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للجماعة إنها جاهزه لتنفيذ أية إجراءات تشرف عليها الأمم المتحدة، يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

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وأضافت، أنها تقوم بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، يدعى "مبادرة المرتبات"، منذ أغسطس الماضي، حيث بلغت الإيرادات منذ أغسطس أكثر من ستة مليار ريال.

وأوضحت اللجنة أن وزارة المالية التابعة للمليشيات، قامت بصرف هذا المبلغ لدفع نصف راتب شهر، مؤكدة أن المبلغ جرى صرفه بداية شهر نوفمبر لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.