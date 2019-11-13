شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن القبض على مقيم يمني قام بطعن أعضاء فرقة مسرحية بالرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على المقيم اليمني الذي أعتدى على أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في حديقة بحي الملز وسط العاصمة السعودية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في قوله، إن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز.

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وأضاف أنه تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وألقي القبض عليه، وهو مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، مبيناً أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وأفادت الشرطة أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.