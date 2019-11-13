شكرا لبحثكم عن خبر ”المَجَر” ترفع عدد المنح الدراسية لليمن إلى 100 منحة سنوياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة المجرية رفع المنح الدراسية المقدمة لليمن إلى 100 منحة سنوياً خلال الأعوام القادمة

وأكد نائب سكرتير الدولة المجرية لاسلو فاردي، عن رفع المنتح التعليمية المخصصة لليمن إلى 100 منحة دراسة والتي سيتم إدراجها ضمن البرنامج التنفيذي للتعاون التعليمي والعلمي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليمن في العاصمة المجرية بودابست، أحمد ناجي، الاثنين، مع نائب سكرتير الدولة المجرية لاسلو فاردي.

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وفي اللقاء، أشاد السفير ناجي بالدعم المجري لليمن، لا سيما في مجالات الزراعة والري والصحة والمجال التعليمي الذي يشهد تطوراً مستمراً، معبراً عن شكر على الدعم المقدم في مجال المنح الدراسية.

من جانبه، أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لليمن.