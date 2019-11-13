شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون سعوديون: مقيم يمني من قام بطعن المشاركين في فعالية حديقة الملز بالرياض.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت فرقة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز حادث طعن مساء اليوم الاثنين، في إحدى الفعاليات.

وقال التلفزيون السعودي، الاثنين، إن شرطة الرياض ألقت القبض على الشخص الذي هاجم بسكين فرقة موسيقية خلال حفل فني في العاصمة.

وفي تغريدة ، قالت قناة "الإخبارية" إن الشرطة ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين)" بعد الهجوم الذي أثار هلع الحاضرين.

وأضافت القناة أن المهاجم "طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله"، مؤكدة، وفق المصادر، أن "حالة المصابين مستقرة".

وكان لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، أظهرت "شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له".

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وقال الناشطون إن الحادث وقع خلال عرض فني أقيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم، فيما ترددت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعا بين الحضور.

وقال ناشطون سعوديون على مواقع التواصل ان الشخص الذي قام بالطعن هو مقيم عربي يمني الجنسية .

الا انه لم يتم التأكد من مصادر رسمية حول صحة تلك المعلومات عن جنسية الشخص الذي اثار الرعب بطعن مشاركين في فعالية بحديقة الملز بالرياض .