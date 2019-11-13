شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول يمني يبحث أوضاع العمالة اليمنية في الأردن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث السفير اليمني في الأردن، علي أحمد العمراني، الأثنين، مع وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، السيد نضال البطاينة، أوضاع العمالة اليمنية في الأردن.



وقالت السفارة اليمنية في الأردن في منشور لها على الفيسبوك، إن السفير العمراني ناقش تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وخاصة في المجال المهني وأوضاع العمالة اليمنية في الأردن.

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وتطرق السفير العمراني، مع الوزير الأردني إلى قرار وزارة العمل الأردنية بخصوص توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة .

من جهته جدد السيد نضال البطاينة التأكيد على داعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن .. متمنيا عودة الامن والاستقرار الى البلاد.