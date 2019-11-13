شكرا لبحثكم عن خبر قمر 14 ربيع الاول يثير جدلاً في أوساط اليمنيين عُشاق السماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار ظهور قمر شهر ربيع الاول بدرا مكتملا في سماء صنعاء، مساء اليوم الاثنين 14 ربيع الاول، جدلا بين اليمنيين، عشاق السماء، تزامن مع مرور كوكب عطارد من امام الشمس في ظاهرة فلكية نادرة.

ويعتبر الفلكيون أن ظهور القمر بدرا يعتبر ظاهرة طبيعية حيث يعرف العرب الأيام البيض بأنها ليلة 13 و14 و15 من الشهر القمري وهي ما تتوافق مع تمام البدر، وكون البدر في أي منهم جائز.

ويشرق القمر ( البدر) مساء اليوم الاثنين 14 ربيع الاول ما يطلق عليه القمر الازرق (طبعا لونه عادي وليس ازرق)، وتعود تسميته الأزرق الى فلكلور المزارعين في اميركا الشمالية و شمال غرب اوروبا.

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وحسب فلكيين، يستخدم مصطلح القمر الأزرق أو البدر الأزرق للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، إما اكتمال ثالث بدر للقمر في الفصل من فصول السنة المكون من أربع اكتمالات للقمر. أو عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق".

ويرى الفلكيون أن الفصل له ثلاثة أشهر ومن الطبيعي أن يظهر القمر البدر فيه 3 مرات ، أما المفهوم الاخر للقمر الازرق فهو عندما يظهر القمر البدر مرتين في شهر ميلادي واحد، فاذا ظهر البدر في بداية الشهر الميلادي (أول يومين منه) فإنه قد يظهر أيضا في آخر الشهر الميلادي (آخر يومين منه) و الاخر هو البدر الازرق ، ولا تتكرر هذه الحالة الا بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف .