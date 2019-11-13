شكرا لبحثكم عن خبر تهديد حوثي علني بفتح ”مكة” و ”المدينة المنورة” بالقوة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، فيديو يتضمن تهديد علني للسعودية. وتضمن الفيديو أنشودة حوثية في كلماتها تهديد صريح بفتح مكة المكرمة و المدينة المنورة بالقوة. ويأتي ذلك الفيديو في ظل الحديث عن مشاورات سعودية مع مليشيا الحوثي بشان السلام في اليمن، وقبل ذلك طلب الحوثيين بتحقيق السلام من خلال اعلانهم وقف استهداف السعودية.

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