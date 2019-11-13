وزير الخارجية يبحث مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية خطط مساعدة النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجيةيبحث مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية خطط مساعدة النازحين

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الخليج 365

بحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء، مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن، خطط وبرامج المنظمة في اليمن، لا سيما المتعلقة بمساعدة النازحين اليمنيين وفتح مركز ومكتب جديد للمنظمة بمحافظة مأرب.



Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الخارجية اليمني تسلم خلال اللقاء خطاب اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الهجرة الدولية لدى اليمن كريستا روتينشتاينر.

وتطرق الوزير الحضرمي إلى قضية المهاجرين من القرن الأفريقي، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذه الظاهرةـ معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها المنظمة في اليمن.

من جهتها أعربت ممثلة المنظمة عن تطلعها لتعزيز دورها في اليمن بما ينسجم مع خطتها والاحتياجات المتزايدة.