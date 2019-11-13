شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 حوثيين فى مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 4 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون الثلاثاء ، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني غرب تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله" إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في (وادي حذران) غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 4 من الحوثيين، وإصابة آخرين، وإجبارهم على التراجع والفرار، مضيفا أن الميليشيات استهدفت -عقب ذلك- قرى منطقة (الضباب) غرب المدينة بالقذائف.

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