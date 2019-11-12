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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بإنتقالي شبوة يكشف لـ"اليمن العربي" إنتهاكات الإصلاح بعد توقيع إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
قال صالح علي بلال، القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة، أن قوات الخاصه وقوات اللواء 21 في عزان تقوم بحملة اعتقالات ومطاردات تطال كل من شارك في اطلاق الالعاب النارية في سماء مناطقمديرية ميفعة بمناسبة توقيع اتفاق الرياض ، وقد هددت الميليشيات العديد من الشباب باعتقال كل من له صلة باحتفال المناسبة.
وأكد بلال لـ"الخليج 365"، أن قوات الإصلاح في شبوة قامت بإعتقال المواطن/سند مودش المرزقي دون وجه وتعذيبه وتلفيق تهم اعترف بها تحت التعذيب في احد السجون السرية في معسكر مره شمال مدينة عتق.
وأضافالقيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة، أن قوات الإصلاح واصلت تهديد الأعلاميين والناشطين الحقوقيين مماجعل منهم ان يلزموا بيوتهم خوفا على انفسهم.
وبين بلال، أن القوات واصلت اعتقال ابناء المرازيق عوض احمد حسين لمرزقي وجمال احمد المرزقي في احد السجون السرية في معسكر مره ومنع عنهم الزيارة.
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