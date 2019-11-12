الدبيش يكشف تفاصيل ضربة قاصمة وجهتها القوات المشتركة للميليشيات بالفازة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف المتحدث باسم القوات المشتركة بالساحل الغربي، وضاح الدبيش، عن تفاصيل ضربة قاصمة وجهتها القوات المشتركة لميليشيا الحوثي الإنقلابية مساء الثلاثاء، في منطقة الفازة التابعة لميدرية التحيتا جنوب الحديدة



وأوضح الدبيش، أن العملية التي وقعت في تمام الساعة العاشرة، أسفرت عن مقتل أحد مشرفي الميليشيات من محافظة صعدة مع أربعة من مرافقيه .

وقال الدبيش أن الواء الخامس عمالقة تمكن من استدراج مجموعة من عناصر الميليشيات وتطويقها بكمين محكم في إحدى مزراع الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، لافتاً إلى أن العملية تكللت بأصابة أحد قناديل الميليشيات إصابات بالغة وفرار من تبقى منهم تاركين وراهم سلاح كلاشنكوف عدد 6 قطع وسلاح قناص عيار 50 ملي .

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وبحسب الدبيش، فإن القيادي الذي أصيب هو المدعو أبو جعفر الطالبي، أحدى أبرز قيادات مليشيات الحوثي الميدانية في الحديدة، وتوكل له المهام الخاصة، وقتل 4 من أفراده خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي بقيادة أبو جعفر الطالبي .

وأكد أن الطالبي أصيب إصابات بالغة مما استدعى نقله في هذا اللحظات إلى صنعاء نظرا للجروح الخطيرة الذي تعرض له في الرأس والعين .

وقال "حسب مصادرنا نسبة احتمال بقاءه على قيد الحياة ضئيلة جدا جدا، فيما قتل 4 من أفراده خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم مليشيات الحوثي على مواقعهم في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة" .