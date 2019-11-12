انتقالي سيئون يناقش دور المرأة والطفل وترتيبات فعالية 30 نوفمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الخليج 365 ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، في اجتماعها الدوري، برئاسة المحامي طاهر أحمد باعباد، رئيس القيادة المحلية، دور إدارة المرأة والطفل في المديرية والترتيبات الخاصة بفعالية 30 نوفمبر القادمة .

Advertisements وتطرق الإجتماع إلى وضع عمل الهيئة التنفيذية والسبل الكفيلة لرفع مستوى أدائها العملي . واقر الاجتماع تكليف مديري الإدارات برفع التقرير التقييمي السنوي للإدارات التنفيذية ورفع خطة عمل للفصل الأول من العام القادم ٢٠٢٠م وعدداً من القرارات والتوصيات . وقدمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية سيئون، التحية والتقدير للجموع الغفيرة من أبناء سيئون الاحرار لتفاعلهم ومشاركتهم بالاحتفالات التي عمت المديرية بمناسبة توقيع اتفاقية الرياض.

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