اخبار الخليج / اخبار اليمن

الإعلان عن مبادرة مجتمعية في المخا غرب تعز

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن مبادرة مجتمعية في المخا غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الإعلان عن مبادرة مجتمعية في المخا غرب تعز

تعز - الخليج 365

أعلن اليوم في مدينة المخا غرب محافظة تعز، عن مبادرة مجتمعية تتولى القيام برصد معاناة الأهالي ونقلها إلى المنظمات الإنسانية.

 

وذكرت الناشطة بالمجال الإنساني نهلة أحمد، والتي تتولى رئاسة مبادرة (كن عوناً) الاجتماعية، أنها أول مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المدنيين ممن يعانون من أوضاع مالية صعبة في مدينة المخا.

 

وأضافت، إن المبادرة دشنت أعمالها بوضع مخطط لبناء منزل للمواطن نصير حديدي من أهالي حي العمودي بعدما عجز عن إعادة بناء منزله المتهالك والمبني من الألواح والقش ويأوي إخوانه ووالده المعاق.

Advertisements

 

ويتكون المنزل، وفق المخطط الهندسي من غرفة وحوش وحمام ومطبخ، وقد تم تقديم الاحتياجات الأساسية لبناء المنزل للجهات الداعمة ورجال الأعمال وفاعلي الخير.

 

ودعت رئيسة المبادرة المنظمات الإنسانية بتوفير بعض مستلزمات البناء من أجل الشروع في بنائه.

 

وتهدف المبادرة للوصول إلى الأسرة الأكثر فقراً والتي هي بأمس الحاجة للمساعدات المالية من أجل معالجة وضعهما المعيشي وإعانتها على تيسير حياتها اليومية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن مبادرة مجتمعية في المخا غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا