شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

وادي حضرموت يستأنف العمل في صرف البطاقة الشخصية https://www.elyamnelaraby.com/433907/ شاهد.. أمسية جميلة تملؤها المحبة والفنون الجميلة بحضور الموسيقار أحمد فتحي https://www.elyamnelaraby.com/433909/ بن فريد: قيادة المجلس الإنتقالي ملتزمة بتحقيق هدف التحرير والإستقلال https://www.elyamnelaraby.com/433914/ السعودية: اتفاق الرياض خطوة محورية فى إنهاء أزمة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/433928/ "فيصل العواضي عن اتفاق الرياض: خطوة مهمة للتفرغ لمواجهة الانقلاب الحوثي الايراني https://www.elyamnelaraby.com/433931/ الكشف عن متغيرات جديدة بمختلف جبهات الضالع https://www.elyamnelaraby.com/433934/ شاهد .. تكريم عميد المسرح الفنان القدير علي أحمد يافعي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/433942 ناشطون يدينون اعتداء مسلحين من الإصلاح على تظاهرة بتعز تندد بالفساد https://www.elyamnelaraby.com/433945/ بالوثيقة.. الإخوان وبغطاء الجيش يعتدون على أراضي جامعة تعز "خاص" https://www.elyamnelaraby.com/433967/ المليشيا تصعد خروقاتها بأطراف الدريهمي في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/433972/ بالأرقام.. الكشف عن جرائم وانتهاكات الحوثيين بقعطبة في الضالع Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/433976/ الهلال الإماراتي يقدم الرعاية الطبية في "الظبيبة" جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/433980/ إعلان من محور تعز بشأن استلام مرتبات أغسطس https://www.elyamnelaraby.com/433983/ بدعم قطري.. قيادي إخواني بتعز يشكل خلية لبث الشائعات وتنفيذ الاغتيالات "خاص" https://www.elyamnelaraby.com/434001/ القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/434005/ التحالف العربي يدعم تأمين وحماية 42 منشأة حكومية في عدن ولحج https://www.elyamnelaraby.com/434010 رئيس الوزراء يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لمكافحة حمى الضنك في تعز https://www.elyamnelaraby.com/434014/ الإرياني: أناشيد الميليشيات تكشف حقيقة مشروعها الخبيث https://www.elyamnelaraby.com/434016/ حمى الضنك تفتك بأطفال وأبناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434018/ إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة في طريق المخا - عدن.. صور https://www.elyamnelaraby.com/434020/ بالصور.. مواطن يسقط "بدون طيار" للحوثيين في رحبة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/434028/ المجلس الانتقالي الجنوبي يُكرم شرطياً إشتهر بطريقته في إيقاف المخالفين بعدن https://www.elyamnelaraby.com/434031/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.