الإعلان عن اتفاقية كبرى بين السعودية والحوثيين .. وقناة إخبارية تكشف (أبرز البنود)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة، إن وفدا حوثيًا رفيع المستوى يجري مباحثات في الرياض مع مسئولين سعوديين منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وحصلت “قناة بلقيس” على قائمة تضم أسماء الوفد الحوثي المتواجد حاليًا في الرياض برئاسة، إسماعيل الوزير وزير العدل السابق وعضو المجلس السياسي للحوثيين حسين العزي وكل من القيادي المؤتمري السابق أحمد الكحلاني وفضل أبو طالب، إضافة إلى زيد الذاري، وأمة العليم السوسوة وعلي الكحلاني ورضية راوية.

وبحسب المصادر فقد التقى الوفد المقيم في فندق الريتس كارلتون، برئيس جهاز الاستخبارات السعودي بتاريخ ١٥ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كما التقى أيضًا، برئيس اللجنة الخاصة بتاريخ 17 أكتوبر وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري التقى “الوفد” بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وأكدت المصادر التي حضرت جانبًا من تلك اللقاءات، أنه تم التطرق لموضوع إيقاف الحرب والاستغناء عن الدعم الإيراني مقابل قيام المملكة بتعويض ذلك الدعم وبشكل أكثر سخاء، فيما يلتزم الحوثيون بتأمين الحدود ووقف استهداف المنشئات السعودية.

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وأشارت المصادر إلى أن الرياض، التزمت بوقف قصف المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين يقابله عدم استهداف الداخل السعودي.

ولفتت المصدر، إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة إزاحة الرئيس هادي باعتباره عبئًا على الجميع ويجب طي صفحته والتوافق على شكل السلطة المقبلة.

وتعهدت المملكة بدعم تأسيس جامعة الإمام الهادي والتي ستتبنى تدريس المذهب الزيدي.

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