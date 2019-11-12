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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشفت مصادر إعلامية مواليه لقوى العدوان، عن وصول دفعة جديدة من القوات السعودية بالاضافة الى شحنة أسلحة متنوعة إلى مطار عدن الدولي وذلك على متن طائرة نقل عسكرية سعودية .
وذكرت المصادر أن الطائرة السعودية وصلت الى عدن مساء اليوم، في ظل تشديدات أمنية مكثفة، امتدت الى محيط المطار.. مؤكدة أن الطائرة غادرت المطار بعد إفراغ حمولتها .
وقالت أن هذه الشحنة الثانية من الاسلحة والقوات السعودية التي تصل الى عدن خلال الشهر الحالي.
ويأتي وصول شحنات الاسلحة في ظل تفاقم الخلاف بين فصائل المرتزقة، رغم ما يسمى باتفاق الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترسل تعزيزات عسكرية جديدة الى عدن وسط اجراءات أمنية مكثفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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