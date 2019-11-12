شكرا لقرائتكم خبر عن #شرطة_الرياض تقبض على مقيم يمني طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في #حديقة_الملك_عبدالله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلان وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز

وأوضح المتحدث أنه تم السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وإلقاء القبض عليه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، مضيفا «وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية»