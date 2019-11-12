شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : شاهد.. مجتهد يتمكن من الافلات من الامن السعودي بعد تحديد مكانه ويكشف السر الذي سيثير جنون محمد بن سلمان (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تمكن المغرد الشهير مجتهد من الافلات من محمد بن سلمان بعد تحديد مكانه من خلال عملية التجسس على تويتر بقيادة بدر العسكر مدير مكتب محمد بن سلمان

كشف حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته السياسية على تويتر والتي كثيرا ما ثبت صحتها، عن إصدار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيها عاجلا للبنوك السعودية بجمع أكبر كمية من السيولة.

وعن التفاصيل قال “مجتهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن هذا التوجيه جاء لتوفير السيولة لاكتتاب شركة “أرامكو”.





لتوفير السيولة لاكتتاب أرامكو:

توجيه من ابن سلمان للبنوك بجمع أكبر كمية من السيولة، وذلك بتسوية الديون "شبه الميتة" مع العملاء، والقبول بما يمكن تحصيله نقدا مقابل التنازل عن باقي الدين حتى لو كان أقل من ثلث المبلغ.



فرصة.. استغلوا استماتة ابن سلمان، وتخلصوا من ديونكم مع البنوك. — مجتهد (@mujtahidd) November 11, 2019

وأصدر ابن سلمان توجيها للبنوك بجمع أكبر كمية من السيولة، وذلك بتسوية الديون “شبه الميتة” مع العملاء، والقبول بما يمكن تحصيله نقدا مقابل التنازل عن باقي الدين حتى لو كان أقل من ثلث المبلغ.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” الاثنين، إن شركة أرامكو تركت المستثمرين من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو موعد تقريبي للطرح.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت في 3 من نوفمبر الجاري الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

Advertisements

وتركت أرامكو المستثمرين وسط التكهنات من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو حتى موعد تقريبي للطرح، مع العلم أن إعلان الطرح غير المكتمل سيكون بمثابة اختبار لرغبة المستثمرين في ترك أنفسهم لأهواء أعلى سلطة في المملكة.

نشرة طرح أرامكو قالت إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، لكنها لم تكشف عن النسبة المراد بيعها للمؤسسات.

مصادر مطلعة قالت إن المملكة تسعى إلى بيع ما بين 1 إلى 3% من إجمالي الشركة، حيث تجمع ما بين 20 إلى 60 مليار دولار.

وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال على إعلان شركة أرامكو عن تراجع حاد في الأرباح المسجلة في الربع الماضي، نتيجة الهجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول سبتمبر، وقالت إنه مؤشر للمستثمرين على المخاطر التي تتهدد من يفكر في شراء أسهم الشركة التي ستطرح للاكتتاب.

الكشفُ عن التراجع، جاء في نشرة اكتتاب وزعتها أرامكو واستعرضت فيها بعض تفاصيل الاكتتاب المتوقَّع منتصف الشهر المقبل بالبورصة السعودية، والذي تعثر إطلاقُه منذ أن أَعلن عنه ولي العهد السعودي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

الصحيفة قالت: إن أرامكو ومستشاريها سينفذون في الأسابيع القليلة المقبلة حملة تسويق لأسهم الشركة ويتم تحديد أفضل سعر لها بناء على حجم الطلب.

لهذا سيلعب إثبات السعودية قدرتها على حماية المنشآت ضد الهجمات مستقبلا، دورا كبيرا في تقييم المستثمرين لقيمة أرامكو السوقية الفعلية وحسابات الربح والخسارة قبل شراء الأسهم.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.

يشار إلى أن منشآت لأرامكو كانت قد استهدفت في 14 سبتمبر بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا تصدير 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج، بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : شاهد.. مجتهد يتمكن من الافلات من الامن السعودي بعد تحديد مكانه ويكشف السر الذي سيثير جنون محمد بن سلمان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.