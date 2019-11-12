“شاهد” السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني تثير ضجة كبيرة من على سريرها!

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الرياض - محمد هويدي - عادت السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل من جديد ونشرت مقطع فيديو لها، أحدث غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيه شبه عارية من غرفة نومها.

وتظهر القحطاني في المقطع، الذي بثته عبر “سناب شات” وهي مستلقية على السرير وتغطي جزءًا منها بغطاء قماشي، معبرّة عن حالتها الجسدية المتعبة ورغبتها الشديدة في النوم بعد يومٍ متعب قضته في الخارج.

ولاقت القحطاني ردود فعل غاضبة و انتقادات واسعة، بسبب نمط حياتها المخالف في جزء كبير منه لحياة النساء في مجتمع السعودية المحافظ.

في حين قال مدافعون عنها، إنها حرة في طريقة حياتها، وأن متابعة ما تنشره عبر حسابها الشخصي اختياري ولا تُلزم به أحد.

يُذكر أن هند ناشطة سعودية تقيم في أمريكا بصحبة ابنتها وكانت قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

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وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

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