بالصور.. مواطن يسقط "بدون طيار" للحوثيين في رحبة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مأرب - الخليج 365

أسقطت طائرة بدون طيار يعتقد أنها تابعة للحوثيين، صباح اليوم في منطقة اللب مديرية رحبة محافظة مأرب بنيران مواطن.



وقال سكان محليون إن طائرة بدون طيار كانت تحلق صباح اليوم في سماء منطقة وادي اللب مديرية رحبة محافظة مأرب.

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وأضاف المواطنون، إن الشيخ عبدالله عبدربه صالح أبو عشة تمكن من إسقاط الطائرة بنيران بندقيته صباح اليوم.

وأكدوا، أن الطائرة لم تكن تحمل أي صواريخ أو متفجرات مما يرجح انها كانت في مهمة تجسسية.

وأظهرت صورا تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة في حالة سليمة ولم تتحطم نتيجة السقوط.