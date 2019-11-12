- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مواطن يسقط "بدون طيار" للحوثيين في رحبة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
مأرب - الخليج 365
أسقطت طائرة بدون طيار يعتقد أنها تابعة للحوثيين، صباح اليوم في منطقة اللب مديرية رحبة محافظة مأرب بنيران مواطن.
وقال سكان محليون إن طائرة بدون طيار كانت تحلق صباح اليوم في سماء منطقة وادي اللب مديرية رحبة محافظة مأرب.
وأضاف المواطنون، إن الشيخ عبدالله عبدربه صالح أبو عشة تمكن من إسقاط الطائرة بنيران بندقيته صباح اليوم.
وأكدوا، أن الطائرة لم تكن تحمل أي صواريخ أو متفجرات مما يرجح انها كانت في مهمة تجسسية.
وأظهرت صورا تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة في حالة سليمة ولم تتحطم نتيجة السقوط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مواطن يسقط "بدون طيار" للحوثيين في رحبة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.