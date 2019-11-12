اليمن تشارك لأول مرة في مؤتمر دولي للمستشفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365

شاركت اليمن ولأول مرة في المؤتمر الدولي الـ43 للمستشفيات الذي إستضافته العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة 6 - 10 نوفمبر الجاري بمشاركة اكثر من ٦٠٠ من الفئات الطبية والطبية المساعدة من مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم .



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور جلال المورم باعوضة، تأكيده على أهمية هذه المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات ويعد منتدى عالمي فريد من نوعه يجمع قادة المستشفيات والمؤسسات الصحية ويناقش الخطط الصحية المرنة والاستثمارات الصحية في خدمات الرخاء والابتكارات الرامية إلى احداث اثر صحي ايجابي .

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وأشار باعوضه، إلى أن المؤتمر اعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي دور الاستثمار الصحي لهدف تطوير الخدمات الصحية في ظروف الازمات ومرونة ومقاومة الخدمات الصحية في نفس الظروف، والابتكار لهدف تطوير الخدمات في مختلف دول العالم .. مضيفاً أن المؤتمر تناول عدة تجارب في التحويل الرقمي في الانظمة الصحية الناجحة .

وأوضح باعوضة أن مشاركة بلادنا لأول مرة في هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة جدا في طريق الارتقاء بالقطاع الصحي خاصة وأن الانظمة الصحية تختل فترات الحرب والسلم وغالبا ما تترك الاوبئه والحروب والهجمات الارهابية والكوارث الطبيعية والمخاطر التي يتسبب بها الانسان وحالة الفقر والمجاعات الكبرى التي تؤدي إلى تدمير اليات الدفاع الصحية لدى المجتمعات .