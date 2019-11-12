أمين محلي شبوة يتفقد سير العمل في إعادة إعمال جسر بتكلفة مليونين دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365

تفقد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله والوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي اليوم سير العمل في مشروع اعادة اعمار جسر النقبة بمديرية حبان والذي تنفذه شركة بن جريبة والمخزوم بتكلفة مليون و954 الف دولار من حصة المحافظة في مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء .



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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، استمع هشلة والأحمدي من مدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة، إلى شرح حول مكونات مشروع الجسر والذي يبلغ طوله 42 متر وارتفاعه 14 مترا، النسبة التي تم إنجازها فيه .

وشدد هشلة والأحمدي على ضرورة رفع وتيرة العمل في لإنجاز الجسر الذي أنشئ في مطلع السبعينات من القرن الماضي بنفس الشكل الهندي السابق .. لافتين إلى أهمية الجسر الذي يقع على ممر ضيق من وادي يشبم الذي يشتهر بقوة انحدار سيوله اثناء الامطار الموسمية ودوره في الحد من معاناة مستخدمي الطريق التي استمرت لقرابة أربعة أعوام .

رافقهم في الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عصام الهيسلان .