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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة في طريق المخا - عدن.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
المخا - الخليج 365
أحبطت دورية تابعة للشرطة العسكرية فرع المخا عملية تفجير عبوة ناسفة في طريق المخا عدن بين منطقتي الكدحة والجديد جنوب المخا.
وقال قائد الشرطة العسكرية فرع المخا العقيد بسام الحرق ان دورية تابعة للشرطة العسكرية تمكنت من احباط عملية تفجير عبوة ناسفة بين منطقتي الكدحة والجديد.
وذلك من خلال اكتشاف الدورية للعبوة وتم ملاحقة الشخص الذي قام بوضعها في الخط ولاذ بالفرار بعد ان ترك دراجته النارية وجهاز وبطاريات التفجير.
وأضاف ان دورية الشرطة العسكرية قامت بإبطال العبوة واستمرت في ملاحقة الشخص الذي حاول زراعتها وقامت بالانتشار حول المنطقة الذي اتجه نحوها بين الأشجار الكثيفة.
هذا وتواصل الشرطة العسكرية فرع المخا عملها في تأمين مدينة المخا ومساحة واسعة من الطرقات المؤدية اليها في الساحل الغربي وقد قامت بإحباط الكثير من العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر.
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